Roccasecca (FR) – Non rispettano le norme anticovid: sanzionato bar e tre avventori e chiusura attività

Nel pomeriggio di ieri, in Roccasecca, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un bar del posto e tre avventori, per la violazione dell’attuale normativa sugli esercizi commerciali, nell’ambito del contenimento del contagio da Covid-19.In particolare, i militari durante un controllo, hanno notato che il locale in questione non stava rispettando le disposizioni anti Covid e infatti, all’interno erano presenti tre persone che stavano consumando bevande alcoliche. Ai titolari del locale, oltre alla prevista sanzione amministrativa, è stato notificato l’obbligo di chiusura per 5 giorni.

