Roccasecca (FR) – In manette 50enne del luogo per”coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”

Nella mattinata di ieri in Roccasecca , i militari della locale Stazione nell’ambito di attività finalizzata al contrasto del fenomeno del consumo e spaccio di stupefacenti hanno tratto in arresto per “coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo marijuana” un 50enne del luogo, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare e già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. I militari operanti, ( che lo scorso 28 luglio hanno portato a termine altra analoga operazione di servizio traendo in arresto un soggetto per coltivazione di piante di marijuana rinvenute nelle pertinenze della sua abitazione, già oggetto di comunicato ), a seguito di attività di indagine hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico del prevenuto rinvenendo in un terreno, di pertinenza dell’abitazione, nr.11 piante di “marijuana” dell’altezza variabile tra 178 e 293 cm, nonché nr. 5 rami già essiccati e vari semi della stessa sostanza.Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

comunicato stampa