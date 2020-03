Roccasecca (FR) – Il sindaco Sacco invita i cittadini a essere responsabili e a collaborare

Riportiamo integralmente una nota stampa del sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco.

“Cari Concittadini,

ormai è verosimile il diffondersi del virus anche all’interno delle nostre comunità.

Voglio invitare tutti i cittadini ad essere responsabili, a collaborare nella diffusione delle informazioni utili, aiutando le istituzioni sanitarie attualmente in campo a far fronte all’emergenza.

Questo non è il momento delle divisioni, non è il momento delle polemiche ma è il momento dell’unità.

E’ una esperienza unica per tutti, senza precedenti, anche per il personale sanitario tutto (che va ringraziato perché sta mettendo a repentaglio la propria salute per quella degli altri) che sta cercando di operare con la massima discrezione, nel rispetto della privacy delle persone, tracciando i soggetti potenzialmente coinvolti.

Da Sindaco, da padre e da cittadino dico che l’unica cosa da fare in questo momento è quella di attenersi alle indicazioni governative ed usare quelle buone pratiche in grado di contenere il contagio che possono essere riassunte in queste prescrizioni:

1) evitare per quanto possibile di uscire di casa;

2) in pubblico, mantenere la distanza di sicurezza;

3) gli esercenti dei locali per i quali non è stata disposta la chiusura (bar e ristoranti) devono vigilare sul rispetto delle distanze consentendo accessi limitati e scaglionati;

In caso di sintomi assimilabili alla presenza del virus contattare il proprio medico curante, ovvero il dipartimento di prevenzione della ASL (0775.8821) chiedendo del responsabile sisp, rimanendo chiusi nella propria stanza indossando la mascherina ; oppure si possono contattare i numeri di emergenza (1500 – 800118800 – 112).

Per coloro che sono rientrati dalle zone rosse valgono le prescrizioni del provvedimento regionale emanato ieri 8.3.2020.

Il Comune di Roccasecca informa costantemente i cittadini di ogni intervento normativo volto a regolamentare procedure e metodi di comportamento ed ha predisposto un numero W.app (353.3383417) che si invita a registrare per le comunicazioni veloci.

Gli uffici comunali rimarranno aperti al pubblico ma per ragioni di sicurezza si potrà accedere solo previo appuntamento telefonico.”

