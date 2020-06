Roccasecca (FR) – Discarica, il TAR del Lazio annulla l’ampliamento

La discarica di Roccasecca è una collina di rifiuti generata dagli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento che sono stati smaltiti lì a partire dai primi anni duemila. In un’area posta a pochissimi metri dal punto in cui il fiume Melfa si unisce al fiume Liri, la Regione Lazio lo scorso dicembre aveva dato parere favorevole alla realizzazione del quinto bacino della discarica, un ampliamento che poneva le basi per poter continuare ad abbancare rifiutilì per ancora molti anni a venire. Il TAR del Lazio però, su ricorso del Comune di Roccasecca, ha annullato ieri l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio nel dicembre 2019. La Regione infatti, approvando nella scorsa estate un nuovo Piano Paesistico che superava i vincoli presenti nell’area interessata dall’ampliamento, aveva ritenuto di poter non considerare i pareri

contrari ricevuti dalle amministrazioni locali e dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.Risultato: Piano Paesistico Regionale impugnato dal Governo e ampliamento di discarica annullato dal tribunale amministrativo. Il 31 dicembre 2020 la discarica dovrà chiudere, sei mesi di tempo per adeguare la gestione dei rifiuti nel Lazio ad un vero modello di economia circolare e dare respiro ad una terra compromessa dal punto di vista ambientale. foto archivio