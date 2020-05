Roccasecca (FR) – Detenzione abusiva di armi e mancato deposito: denunciato 66enne del luogo

I n Roccasecca , i militari della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà un 66enne del luogo per il reato di “detenzione abusiva di armi e mancato deposito”. A seguito di accertamenti relativi alla corretta detenzione di armi, i militari hanno operato un controllo presso l’abitazione del predetto rinvenendo un fucile monocanna a retrocarica artigianale sprovvisto di matricola risultato poi appartenere al suo defunto genitore. Il prevenuto, non avendo alcun titolo di polizia per la detenzione dell’arma, ne ometteva il suo deposito presso il più vicino Comando Arma per la successiva distruzione.

