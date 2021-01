Roccasecca (FR) – Da carabiniere a suora, Ilenia e la sua vocazione: “Il coraggio del sì”

Sabato a Roma Ilenia Siciliani ha ricevuto la vestizione diventando novizia. La giovane di Roccasecca, nel 2019, ha lasciato l’arma dei carabinieri per seguire una vocazione religiosa. Fu un viaggio a Medjugorje a cambiarle l’esistenza, ed accarezzò la scelta di far parte delle missionarie della Divina Rivelazione.Una storia che rappresenta una gioia grande per tutta la comunità di Roccasecca che ha voluto augurare ad Ilenia «di vivere questo nuovo percorso di vita missionaria con coraggio e spirito di abnegazione». Ilenia ha ringraziato i suoi concittadini, assicurando a tutti la sua costante preghiera.

