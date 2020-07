Roccasecca (FR) – Coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente: arrestato 27enne del posto

Nella decorsa giornata, in Roccasecca, i militari della locale Stazione Carabinieri, congiuntamente al personale dell’Aliquota operativa della Compagnia di Pontecorvo e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria (RM), nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto un 27enne del posto, già censito per reati contro la persona, in quanto responsabile di “coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente”. Gli operanti procedevano a svolgere una perquisizione presso l’abitazione del prevenuto, ove rinvenivano ben nove piante di cannabis indica, alte circa due metri, nonché duecento bustine vuote autosigillanti verosimilmente destinate al confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’A.G. l’arrestato veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

COMUNICATO STAMPA

Correlati