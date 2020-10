Roccasecca (FR) – Ciacciarelli (Lega): “L’ampliamento della discarica è una sconfitta per la nostra provincia”

“L’ampliamento della discarica di Roccasecca (FR) in cui i rifiuti continuano ad arrivare, anche e soprattutto da Roma, con metodica puntualità, è una sconfitta per tutta la provincia di Frosinone. La Giunta Zingaretti insieme al Governo Conte dovrebbe desistere dal percorrere strade per lo smaltimento dei rifiuti che penalizzano le province, e soprattutto quella di Frosinone, a vantaggio della capitale. La nostra gente rivendica il diritto a respirare, a non sentire odori nauseabondi, a costruire il proprio futuro, a veder crescere i propri figli. Dalla regione Lazio, invece, totale indifferenza e mancanza di progettualità. È il risultato di chi continua a non affrontare mai problemi, scaricando il peso della propria incapacità sui poveri cittadini. Assordante poi il silenzio del PD provinciale, dei consiglieri Battisti e Buschini che fanno solamente finta di difendere il territorio perché nei fatti assecondano le decisioni dei loro compagni di partito a discapito della loro stessa provincia. La Lega non ci sta e a breve saranno presentate interrogazioni parlamentari e regionali sull’argomento. Vogliamo creare una mobilitazione territoriale e popolare, portare qui il senatore Matteo Salvini, per condurre questa battaglia insieme a noi, e far toccare con mano lo scempio che si sta attuando ai danni di questa terra, già martoriata dall’inquinamento della Valle del Sacco.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.

