Roccasecca (FR) – Ciacciarelli (Lega): “Basta scaricare immondizia sulla provincia di Frosinone”

“Ho presentato un’interrogazione urgente a risposta immeditata, sottoscritta dal gruppo regionale della Lega, per sapere quali motivazioni inducono la Regione a considerare, sistematicamente, il Lazio Meridionale, territorio “privilegiato” per lo smaltimento dei rifiuti, anche provenienti da altri territori. Mi riferisco all’ulteriore ampliamento della discarica di Roccasecca (Fr), in località Cerreto, in cui è stato previsto un innalzamento del capping di chiusura del bacino IV sino alla quota di metri 16,70 lordi. Il suddetto territorio è notoriamente e storicamente ad elevata criticità ambientale, anche per la presenza del disastro “Valle del Sacco”. Tutto questo sembra non toccare minimamente la giunta Zingaretti, che, a mio avviso, dovrebbe fare pace con il cervello, perché non si può, da un lato, sponsorizzare la bonifica della Valle del Sacco e dall’altro riempire ulteriormente di rifiuti un territorio già martoriato! Infatti per fronteggiare l’emergenza nella gestione dei rifiuti, soprattutto della capitale, la Regione Lazio, come sempre scarica su Frosinone, come se la nostra provincia non avesse già dato abbastanza…In tutto questo si inserisce una fitta corrispondenza epistolare tra Zingaretti ed il premier Conte, in cui il primo scrive e l’altro esegue, non riscontrabile per tematiche veramente importanti ed a vantaggio della provincia di Frosinone. È più che mai evidente che quello PD- M5S, Raggi- Zingaretti, sia un duo sciagura per Roma e per tutto il Lazio; la Lega è pronta a scendere in campo per restituire prestigio alla capitale d’Italia ed alla nostra amata regione”, ha affermato il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA

