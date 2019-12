Roccasecca (FR) – Arrestato 51enne per espio di pena

Nella giornata di ieri in Roccasecca, i Carabinieri della locale Stazione in ottemperanza all’ordinanza di espiazione di pena detentiva con conseguente carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, traevano in arresto un 51enne residente a Sant’Apollinare, il quale dovrà espiare la pena definitiva di anni 3 anni e mesi 2 di reclusione per i reati di invasione di terreni o edifici, truffa e furto in abitazione, commessi in Cassino dal dicembre 2009 al 2011. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino.

