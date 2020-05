Roccasecca (FR) – Arrestato 50enne del luogo per espio di pena

In Roccasecca , i militari della locale Stazione in ottemperanza all’Ordine di Esecuzione dell’esecuzione di espiazione pena detentiva presso il proprio domicilio, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, hanno tratto in arresto un 50enne del luogo, (già censito per reati contro il patrimonio e la persona), dovendo lo stesso espiare la pena definitiva di mesi 10 per il reato di “evasione dai domiciliari” commesso nel 2008 a cui era stato sottoposto per i reati di rapina, porto abusivo di armi e ricettazione.

