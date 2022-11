Roccasecca, Festa dell’Albero: 45 nuovi alberi per tutti i nati del 2021

Un nuovo arbusto da piantumare su viale Paolo VI, uno per ogni bambina e per ogni bambino nati e adottati nel 2021. Sono quelli che metterà a dimora il Comune di Roccasecca che ha celebrato la giornata dell’albero e come, lo scorso anno, ha deciso di dedicare la ricorrenza all’accoglienza dei nuovi, piccoli, cittadini.

La cerimonia si è svolta a piazza Risorgimento. Presenti il sindaco Giuseppe Sacco, il vice sindaco Valentina Chianta, gli assessori Ivan Cerrone e Glauco Bove, il presidente del consiglio comunale Giuseppina Iannotta, i consiglieri Ileana Munno, Nadia Montallegre e Gianluca Pallone.

Sono stati quarantacinque i bambini accolti nella comunità, insieme alle loro famiglie. A tutti sono stati donati degli attestati di benvenuto, mentre gli alberi, che recheranno il nome di ciascuno dei piccoli, sono stati messi a disposizione dal Parco dei monti Aurunci.

“Voglio ringraziare tutti i partecipanti a questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sacco – così come il Parco che ci ha offerto le piante. Da due anni abbiamo deciso di dedicare la festa dell’albero ai nuovi nati. Un albero significa speranza, vuol dire attenzione al futuro e all’ambiente ed è questa la città che vogliamo costruire e offrire ai bambini. Sono loro la ricchezza più grande”.

“Ci è sembrato il modo migliore – ha aggiunto il vice sindaco Valentina Chianta – di dare il benvenuto a Roccasecca ai nuovi nati. Gli alberi verranno sistemati su viale Paolo VI, una zona rappresentativa della nostra città, purtroppo interessata da incendi negli anni scorsi che ne hanno compromesso il patrimonio paesaggistico e culturale. Con gli alberi da mettere a dimora vogliamo lanciare un segnale di attenzione e di speranza. Intanto auguri a tutti i nuovi roccaseccani e alle loro famiglie”.

