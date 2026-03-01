Roccasecca, eseguita misura di sicurezza provvisoria per danneggiamento, minacce e violazione di domicilio

I militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR) hanno dato esecuzione a un provvedimento di “misura di sicurezza provvisoria” emesso dal Tribunale – Ufficio G.I.P. – di Cassino (FR), su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, nei confronti di un 26enne di Roccasecca, gravemente indiziato di danneggiamento aggravato di autovetture in sosta, minacce e violazione di domicilio. Il provvedimento cautelare fa seguito a un intervento dei Carabinieri dello scorso 11 ottobre 2025, quando l’uomo era stato segnalato in stato di agitazione mentre danneggiava veicoli in sosta e minacciava i passanti con un coltello. Sul luogo dell’evento, i militari rinvenivano un coltello da cucina di piccole dimensioni, successivamente sottoposto a sequestro. Al termine dell’intervento, erano state sporte quattro denunce per i danneggiamenti alle auto e due denunce per le minacce subite. Concordando con le attività di polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha disposto l’inserimento volontario del 26enne, presso una struttura pedagogica- riabilitativa, come misura di sicurezza provvisoria. L’operazione testimonia l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini e nella gestione tempestiva di episodi di pericolo e disturbo della pubblica sicurezza, attraverso interventi mirati e coordinati con l’Autorità Giudiziaria, a tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità della collettività.

