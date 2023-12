Roccasecca, ennesimo ritrovamento di rifiuti ingombranti abbandonati

Il sindaco Sacco: “Il protagonista ripreso dalle telecamere, verrà multato. Ma non crescerà mai il livello di legalità se si preferisce lasciare ingombranti sul territorio, invece di usufruire del servizio di ritiro a domicilio o se si continuano a gettare carta o lattine o altro in strada, anziché usufruire degli appositi cestini”.

“Non crescerà mai il livello di legalità in questo paese, e non mi riferisco solo a Roccasecca, se si preferisce lasciare un rifiuto ingombrante davanti all’isola ecologica, dunque non dove deve essere smaltito, non si usufruisce del servizio di ritiro direttamente a domicilio. Non mi farò mai capace di come possa accadere”.

A dichiararlo il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, commentando l’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti sul territorio.

“Abbiamo un servizio di raccolta differenziata porta a porta che funziona, la stessa ditta incaricata svolge anche il ritiro a casa degli ingombranti, eppure c’è chi pensa di continuare a inquinare la nostra città. Inquinare sì, perché è questo quello che si fa quando si lasciano sacchetti dell’immondizia o divani come in questo caso, sparsi qua e là per Roccasecca”.

“Naturalmente le telecamere hanno fatto il loro dovere – aggiunge Sacco – e il protagonista della furbata è stato ripreso, ora verrà identificato dalla polizia municipale e multato. Sono io il primo a rammaricarmi quando bisogna multare i cittadini per questo tipo di trasgressioni, vuol dire che non siamo responsabili e attenti al nostro ambiente e al decoro urbano. Ma chi sbaglia, deve pagare e chi lascia rifiuti per strada fa un torto a tutta la comunità”.

“Ripeto – conclude Sacco – contattate la società che gestisce il servizio se avete ingombranti da smaltire e, per il nuovo anno, impegniamoci tutti a mantenere pulita Roccasecca, utilizzando il servizio che abbiamo a disposizione. La città più pulita sarà sempre quella dov’è si sporca meno”.

COMUNICATO STAMPA