Roccasecca, due colpi under: arrivano Centofante e Bodilli

La società ciociara rafforza la rosa con due giovani di talento provenienti da settori giovanili d’élite.

Roccasecca – Nuovi innesti in casa Roccasecca per la prossima stagione di Eccellenza laziale. La società ha ufficializzato l’ingaggio di due promettenti under: si tratta di Samuele Centofante, classe 2007, esterno d’attacco proveniente dal vivaio del Frosinone Calcio, e Gabriele Bodilli, classe 2008, centrocampista cresciuto nell’Accademia Frosinone Latina.

Centofante porta con sé un bagaglio tecnico importante: ha militato nell’Under 17 nazionale e ha fatto parte della rosa della Primavera 1 del Frosinone, esperienze che lo rendono un innesto di prospettiva per il reparto offensivo. Bodilli, invece, è un centrocampista dinamico e intelligente, reduce da un percorso di crescita nelle giovanili di una delle realtà più attive nella formazione dei giovani talenti del territorio.

L’arrivo dei due under conferma la strategia del Roccasecca, orientata a puntare su un mix di esperienza e freschezza per affrontare con ambizione il prossimo campionato. Un segnale chiaro anche in chiave progettuale: investire sui giovani, valorizzandoli in un contesto competitivo come quello dell’Eccellenza, resta una priorità.

Il club ha espresso soddisfazione per le due operazioni, sottolineando l’importanza di inserire profili giovani ma già strutturati tecnicamente e tatticamente. Centofante e Bodilli inizieranno da subito il lavoro con il gruppo, agli ordini dello staff tecnico, per farsi trovare pronti già nelle prime uscite estive.

