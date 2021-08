Roccasecca – Dramma incendi, il sindaco Sacco a sostegno delle comunita’ colpite

Dramma incendi, il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, interviene a sostegno delle comunità colpite. “Il dramma vissuto ieri dai residenti di Piedimonte San Germano e Colle San Magno è anche il nostro dramma. Perché Roccasecca più volte ha pagato pesantemente in termini di ambiente e economia la scelleratezza di chi, senza alcuna moralità, appicca incendi. Non posso non esprimere la piena solidarietà alle comunità pesantemente colpite dai roghi di questi giorni e non posso non mettere a disposizione i nostri mezzi e la nostra Protezione Civile lì dove se ne dovesse presentare la necessità. Solo con un lavoro di squadra, riprendendo l’appello fatto da sua eccellenza il prefetto di Frosinone Ignazio portelli, potremmo porre fine allo scempio che ‘persone malvagie e crudeli’ stanno compiendo a nostro scapito ed a scapito nostra bellissima terra”

