ROCCASECCA, DOMENICA 26 OTTOBRE “LE CANTINE DE ‘NA VOTA” AL BORGO CASTELLO

Il presidente della Pro Loco, Torriero: “Bellezza, storia, buona cucina e divertimento: non mancate”.

Tutto pronto a Roccasecca per l’edizione 2025 delle “Cantine de ‘na vota”, lo storico appuntamento enogastronomico che si svolge tra i vicoli, le stradine e i largari del borgo Castello.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Roccasecca e che si avvale del sostegno del Comune di Roccasecca e della Regione Lazio, è in programma domenica prossima, 27 ottobre, a partire dalle ore 11 e tocca quest’anno la ventesima edizione.

Un percorso all’interno del nucleo più antico della città, gustando tante prelibatezze, i piatti della tradizione e del buon vino. Saranno infatti ventisette le postazioni dove sarà possibile bere e mangiare, trovando in ognuna un vino, o una pietanza diversi.

Ad arricchire la giornata mercatini, animazione per i bambini – è previsto anche un servizio di baby sitting, “mamma Teodora” – e tanta musica. Possibile anche prenotare visite accompagnate del borgo dove sono presenti le testimonianze legate a San Tommaso D’Aquino, contattando il numero: 3334704529. Non solo, presso la Casa di San Tommaso sarà possibile fruire di un percorso di degustazione di vini locali, contattando il numero 3387479456.

“Tocca quota venti edizioni la storica manifestazione delle Cantine – spiega il presidente della Pro Loco Fabrizio Torriero – un evento unico nel suo genere, che mette insieme la bellezza del borgo Castello con la bontà dei piatti della tradizione roccaseccana. In più tanta musica, animazione e coinvolgimento. Vi aspettiamo numerosi”.