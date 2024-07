Roccasecca, domenica 14 luglio l’inaugurazione della mostra “Ieri e Oggi”

In occasione della notte bianca di Roccasecca e delle celebrazioni in onore della Madonna del Carmine, nell’accogliente cornice del Vicolo Giovinazzi, il collettivo “Gli Amici del Presepe” inaugura per la prima volta la mostra fotografica “Ieri e Oggi”.

L’esposizione propone una selezione di fotografie del passato, provenienti dall’archivio fotografico Di Sturco e frutto della ricerca pluriennale di Pompeo Cataldi, scomparso da poco

“Ieri e Oggi” si fa custode e portavoce di un’epoca lontana dove si intrecciano i volti e gli sguardi di un popolo ripreso in diversi momenti di quotidianità, a testimoniare gli antichi usi e costumi del piccolo borgo di Roccasecca.

Attraverso questa mostra gli organizzatori non si limitano a rievocare la nostalgia che si prova nei confronti di ‘ciò che è stato’ bensì mettono l’accento sulla importanza di tornare alle proprie origini, per non dimenticare l’humus delle radici storiche che collegano ogni essere umano all’altro.

“L’invito – spiegano gli organizzatori – è quello di essere protagonisti del nostro presente, del nostro oggi, senza dimenticare la storia che ci ha preceduti perché è da lì che siamo ispirati e spinti a evolvere, nel bene del nostro futuro. Un ringraziamento alla famiglia Di Sturco per la concessione delle foto e alla famiglia di Pompeo Cataldi.”.

Il progetto grafico della mostra è stato curato da Valeria Notarangeli, e, ulteriore curiosità, la stessa iniziativa fu ospitata in Libia, a Tobruk, attraverso il consolato italiano e l’attivismo di Antonio Zagaroli.