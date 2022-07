Roccasecca, domani al via “La Caprilesiana”: il Festival della lettura nel borgo

Protagonista della prima serata il libro di Fernando Riccardi: “Brigantaggio post unitario. Una storia tutta da scrivere”

Prenderà il via domani, mercoledì 6 luglio, a partire dalle ore 21,30, la rassegna culturale, “La Caprilesiana”, un festival di libri bel borgo di Caprile a Roccasecca, occasione per discutere, in maniera frizzante, di storia, di attualità, di filosofia e di morale.

Un contenitore ampio, pensato dallo scrittore Alessandro Marcuccilli e realizzato attraverso l’associazione culturale “Le Tre Torri”. L’evento, articolato in cinque serate, si avvale dei patrocini del Comune di Roccasecca e della Provincia di Frosinone.

La prima serata ha un titolo molto particolare, “Meridionale a chi?” e prevede la presentazione del libro di Fernando Riccardi, “Brigantaggio post unitario. Una storia tutta da scrivere”.

Un tema “caldo” quello che affronterà Riccardi, insieme all’editore Gino Gimmarino, stuzzicati dalle provocazioni di Alessandro Martcuccilli.

“Vogliamo proporre qualcosa di diverso – spiegano gli organizzatori – non una semplice presentazione di libri, ma attraverso i libri avviare un dibattito-confronto su temi di interesse e soprattutto dimostrare che si può fare cultura anche in un piccolo paese. Con questo festival, infatti, ospitato in uno dei luoghi più caratteristici di Roccasecca, vogliamo dare un contributo alla candidatura di Roccasecca a capitale italiana della cultura 2025”.

