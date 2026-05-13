Roccasecca, Daspo di 2 anni per reati contro cittadini e locali

In data odierna, i Carabinieri della Stazione di Roccasecca (FR) hanno notificato il provvedimento di Daspo urbano nei confronti di un 26enne residente a Roccasecca, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, a seguito della proposta avanza da quel Comando e della successiva istruttoria della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine. Il provvedimento, della durata di due anni, trae origine da episodi delittuosi attribuiti al predetto, già gravato da precedenti di polizia e attualmente sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata. In particolare, la proposta formulata dall’Arma si basa su condotte riconducibili ai reati di danneggiamento, violenza privata e porto abusivo di armi, nonché su ulteriori episodi di danneggiamento ai veicoli in sosta verificatisi nel centro cittadino. Allo stesso è stato vietato, per la durata di due anni, l’accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, ubicati nel Comune di Roccasecca, in particolare nelle aree di via Roma, via Piave e Piazza Risorgimento, nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 06:00. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché a garantire maggiore serenità ai cittadini.