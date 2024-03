Roccasecca, continuano le manifestazioni civili in onore di San Tommaso D’Aquino

Consegnati gli Attestati di Civica Benemerenza e presentato il quaderno di Pompeo Di Fazio sulla visita dei Frati Domenicani del 2022

Il sindaco Sacco: “Tanti manifestazioni per onorare il Dottore Angelico: continueranno nel corso dell’anno”

Continuano a Roccasecca le iniziative dedicate a San Tommaso D’Aquino, nel 750° anniversario della morte. L’amministrazione comunale infatti ha allestito un nutrito cartellone di eventi continuati nel giorno seguente al 7 di marzo.

Nella sala San Tommaso del palazzo comunale, infatti, sono stati assegnati ai cittadini e alle associazioni che hanno dato lustro alla città, distinguendosi nei loro campi di attività, gli Attestati di Civica Benemerenza del Triennio.

“Si tratta di un riconoscimento – ha spiegato il vicesindaco Valentina Chianta – nato per onorare l’attività di tanti, singoli e associazioni, che operano nei loro settori e con il loro lavoro danno onore alla nostra città”.

Una cerimonia molto partecipata, durante la quale i membri della giunta comunale, la stessa Chianta e gli assessori Ivan Cerrone e Glauco Bove, insieme al sindaco Giuseppe Sacco, hanno consegnato l’attestato di merito agli artisti Rocco Tanzilli e Giuseppe Nino Rezza, alla soprano Tania Di Giorgio, a Franco Fava e a Lorenzo Germani. Due i riconoscimenti alla memoria: a Romana Compagnone e a Pompeo Cataldi.

Poi le associazioni: l’associazione Battaglia di Cassino. Centro Studi e Ricerche di Roberto Molle e Alessandro Campagna, l’associazione nazionale Carabinieri in congedo, sezione di Roccasecca, l’Università Popolare Alta Terra di Lavoro, la Polisportiva Antonio Fava, l’Asd Roccasecca e l’Agesci.

Le Benemerenze sono state precedute dalla presentazione del quaderno realizzato da Pompeo Di Fazio, dal titolo, “I Frati Domenicani a Roccasecca. Appunti della visita del 24 settembre 2022”, realizzato in collaborazione con la XV Comunità montana “Valle del Liri”.

Il quaderno è stato illustrato dall’autore, insieme al giornalista e storico Fernando Riccardi e allo scrittore Alessandro Marcuccilli.

“Roccasecca è una città che può vantare tante eccellenze, in diversi settori – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco: dalla cultura all’arte; dalle professioni allo sport, dall’impegno civile a quello sociale. A queste eccellenze abbiamo voluto dedicare gli Attestati di Civica Benemerenza del Triennio Tomistico per valorizzare la tradizione di San Tommaso e renderla attuale attraverso coloro che continuano a dare lustro alla nostra comunità e per dare il giusto riconoscimento a quelle realtà associative che fanno tanto per promuovere il coinvolgimento, la socializzazione e la formazione. Grazie a tutti e grazie anche a Pompeo Di Fazio per il lavoro sulla visita dei Frati Domenicani: un quaderno che serve a fare memoria e la memoria è il fondamento sul quale costruire il futuro che a Roccasecca passa necessariamente attraverso la tradizione tomistica”.

Conclusa anche la mostra iconografica su San Tommaso D’Aquino curata da Camillo Marino che ha riscosso notevole apprezzamento. A Camillo Marino sono giunti i ringraziamenti del sindaco Sacco.

