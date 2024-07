Roccasecca, concluso l’anno accademico dell’Università Popolare Antica Terra di Lavoro

Cerimonia presso il chiostro del Convento di San Francesco. Il sindaco Sacco: “Una realtà importante che tutti ci invidiano”

Con una cerimonia ufficiale presso il chiostro del Convento di San Francesco si è concluso l’anno accademico dell’Università Popolare Antica Terra di Lavoro di Roccasecca.

Durante l’evento si sono alternate le esibizioni degli alunni impegnati nei corsi di canto, canti popolari e balli, oltre all’esposizione dei tanti lavori realizzati nelle varie materie di insegnamento.

Presenti alla cerimonia tutti i membri dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, il rettore dell’Università popolare Roberta Quagliozzi, i docenti che hanno animato le lezioni e gli alunni.

“Una delle più belle realtà del nostro territorio – ha detto il sindaco Sacco – Un progetto culturale, sociale, formativo, di condivisione che fa del sapere per tutti e di tutti il suo meraviglioso obiettivo. Complimenti all’Università popolare Antica Terra di Lavoro, al rettore Paola Quagliozzi, a tutti i docenti e agli alunni, anche per il bellissimo evento presso il chiostro del Convento di San Francesco in occasione della festa di fine anno accademico”.

La giornata è stata arricchita dalla premiazione di Agostino Petrucci, sia da parte del Comune che dell’Università.

“Agostino – ha concluso il sindaco – da presidente del Centro Anziani Severino Gazzelloni ha contribuito a far nascere e a far crescere l’Università Popolare, una realtà che tutti ci invidiano e alla quale auguriamo di crescere sempre di più”.

COMUNICATO STAMPA