Roccasecca – Concluso il Concorso Musicale “Terra di Severino” 2026: trionfano il talento e la passione dei giovani musicisti

Grande successo per l’edizione 2026 della manifestazione nel nome del Maestro Severino Gazzelloni. I ringraziamenti della Presidente, Prof.ssa Giuseppina Iannotta, e del Direttore Artistico, Prof.ssa Egidia Casciano.

Si è conclusa ufficialmente, tra grandi emozioni e scroscianti applausi, l’edizione 2026 del Concorso Musicale “Terra di Severino” – Città di Roccasecca. Giornate intense, interamente dedicate all’impegno, al talento e alla passione di tantissimi giovani musicisti, accorsi per rendere omaggio alla memoria e all’eredità artistica del grande Maestro Severino Gazzelloni.

“La musica non è un mestiere, è una scelta di vita.”

Questo celebre insegnamento del Maestro Gazzelloni ha guidato lo spirito dell’intera manifestazione, respirandosi in ogni singola esibizione sul palco. Vedere così tanti giovani convergere nel nome di una terra che ha dato i natali a un artista di fama mondiale è fonte di un orgoglio immenso per l’intera comunità. Un’eredità che il concorso si impegna, anno dopo anno, a custodire, valorizzare e tramandare alle nuove generazioni.

Un successo di tali proporzioni non si costruisce mai da soli. Per questo motivo, a nome della Presidente, la Prof.ssa Giuseppina Iannotta, e del Direttore Artistico, la Prof.ssa Egidia Casciano, l’organizzazione intende esprimere la più profonda gratitudine a tutte le istituzioni e le realtà partner che hanno reso possibile questo straordinario traguardo:

Al Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone: Un ringraziamento speciale al Direttore, il M° Mauro Gizzi, e al Presidente, il Dott. Antonio Corsi. Ospitare la manifestazione in un contesto così prestigioso ha offerto ai candidati l’opportunità unica di respirare l’aria dell’alta formazione musicale.

Al Comune di Atina: Si ringrazia sentitamente il Sindaco, Dott. Pietro Volante, e l’Amministrazione Comunale per la splendida e raffinata ospitalità concessa nella prestigiosa cornice di Palazzo Ducale Cantelmo.

All’IIS “Marconi – Buonarroti” di Fiuggi: Un grazie colmo di riconoscenza alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Emanuela Fubelli, ai docenti e agli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, per l’eccellente e impeccabile servizio di accoglienza che ha dato grande lustro all’evento.

Alla prestigiosa Giuria: Composta da maestri di fama internazionale che hanno svolto un lavoro eccezionale. Nel valutare i candidati, i giurati si sono lasciati guidare non solo da un indiscutibile rigore tecnico, ma anche da una straordinaria sensibilità umana, capace di valorizzare il percorso di ogni artista. Il nostro grazie va ai maestri: Filiberto Palermini, Massimiliano Ferrara, Diego Alfonso, Matteo Catalano, Maria Teresa Reale, Daniele Ingiosi e Tommaso Capuano.

Al Dipartimento CREA (Centro di Ricerca ed Elaborazione Audiovisiva): Un plauso fondamentale per aver curato la parte tecnica in modo impeccabile, garantendo standard qualitativi altissimi e valorizzando al meglio il suono e il talento di ciascun partecipante.

Il ringraziamento più grande e sentito va infine a tutti i giovani musicisti che si sono messi in gioco esibendosi sul palco, alle loro famiglie che li sostengono, e ai docenti e Dirigenti Scolastici che hanno creduto fortemente in questo progetto. Agli insegnanti va il plauso più grande per la dedizione quotidiana nel coltivare, proteggere e guidare questi splendidi talenti.

Con profonda emozione, il Concorso Musicale “Terra di Severino” dà a tutti il proprio arrivederci al prossimo anno, con l’impegno di continuare a far crescere la grande musica nel territorio.