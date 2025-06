Roccasecca, ciclista muore a 47 anni stroncato da un malore

Un dramma improvviso ha scosso la comunità di Ceprano e il mondo dello sport amatoriale locale. Un uomo di 47 anni, G.M. di Ceprano, appassionato ciclista e volto noto tra gli sportivi della zona, ha perso la vita durante una tranquilla uscita in bicicletta lungo la strada provinciale che collega la frazione di Caprile con la via Casilina, nel territorio di Roccasecca.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente a Ceprano, avrebbe accusato un malore improvviso. Si ipotizza che possa essere stato punto da un insetto — forse un’ape o una vespa — e che la puntura abbia scatenato una violenta reazione allergica, compatibile con uno shock anafilattico. Tuttavia, al momento, non si esclude alcuna pista: sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a fare piena luce sulle cause del decesso.

La tragedia si è consumata in pochi minuti. I compagni di escursione si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato purtroppo inutile. Il 47enne è spirato poco dopo il malore, prima che potesse essere trasportato in ospedale.

L’uomo lascia la moglie e i figli. Era conosciuto non solo per la sua dedizione allo sport, ma anche per il carattere disponibile e il forte senso di comunità. La sua morte ha generato un profondo senso di sgomento tra amici, colleghi e tra gli appassionati di ciclismo della provincia di Frosinone.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

Una tragedia improvvisa, che lascia un vuoto incolmabile in chi lo conosceva e che solleva interrogativi ancora aperti sulle cause di una morte tanto improvvisa quanto dolorosa.

Foto archivio