Roccasecca, celebrato il 50° anniversaio della visita di Papa Paolo VI

Inaugurata una pietra commemorativa nel luogo dove fu accolto il Pontefice e ristampato l’Asprano.

Anche il Festival Gazzelloni omaggia la ricorrenza con il Concerto del Coro della Virgo Fidelis dell’Arma dei Carabinieri.

Il sindaco Sacco: “Doveroso ricordare la nostra storia, in particolare le parole di Papa Montini: “Sono felice di essere tra voi, che avete dato i natali a San Tommaso d’Aquino”.

La città di Roccasecca ha ricordato uno degli eventi più importanti della sua storia: il cinquantesimo anniversario della visita di Papa Paolo VI, in occasione del VII centenario della morte di San Tommaso d’Aquino.

Una due giorni di eventi per celebrare al meglio la ricorrenza della visita del Pontefice del 14 settembre 1974, attraverso la collaborazione del Comune e delle comunità parrocchiali.

Nella prima giornata di manifestazioni, dopo la celebrazione eucaristica presso la chiesa di Santa Margherita officiata da monsignor Giandomenico Valente, insieme a don Danilo Di Nardi, c’è stata l’inaugurazione della pietra celebrativa della visita del 1974 posizionata nei pressi di via Roma, nel luogo dove il Papa fu ricevuto dall’allora sindaco Luigi Frezza.

A scoprire la targa, realizzata dagli artigiani della ceramica di Roccasecca, oltre al sindaco Giuseppe Sacco, a tutta l’amministrazione comunale, ai sacerdoti locali, anche il maestro Giuseppe Nino Rezza, autore dell’installazione che ha accolto la pietra e la famiglia di Pompeo Cataldi, dal cui archivio è stata tratta la storica foto dell’arrivo del Papa poi rappresentata nell’opera.

Nella seconda giornata di appuntamenti, sempre nella chiesa di Santa Margherita, dopo il saluto del sindaco Sacco, Mario Rossini, testimone della visita del Papa, ha ripercorso i momenti più significativi di quell’evento.

Il sindaco, poi, ha voluto ringraziare ufficialmente la famiglia Cataldi e il maestro Giuseppe Nino Rezza. Nel corso della due giorni è stata distribuita la ristampa dello storico periodico “L’Asprano” del 1974, sempre attraverso la concessione da parte dell’Archivio Cataldi.

Infine, anche il Festival Internazionale Severino Gazzelloni ha voluto ricordare la visita del Papa dedicando alla ricorrenza il Concerto del Coro Virgo Fidelis del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, diretto dal Maestro Dina Guerri e accompagnato al pianoforte dal maestro Licia Belardelli e dal maestro Vincenzo Bardaro al pianoforte.

Un concerto di grande livello che ha strappato applausi e ovazioni al numeroso pubblico presente in chiesa, alla presenza anche di diverse autorità militari.

“A cinquant’anni dal quel 14 settembre 1974 – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – è ancora vivo nella memoria e nel cuore di chi era presente, il ricordo della visita di Papa Paolo VI. E la città di Roccasecca non poteva non ricordare quello che insieme alla nascita di San Tommaso è probabilmente il momento più importante della sua millenaria storia. E proprio per celebrare questa ricorrenza abbiamo voluto realizzare una pietra commemorativa posizionandola dove Paolo VI abbracciò la nostra città. Pietra su cui è scolpita la frase: “cittadini di Roccasecca, sono felice di essere tra voi, tra voi che avete dato i natali a San Tommaso d’Aquino”. Grazie a tutti coloro che hanno permesso di organizzare questi eventi, e grazie anche al Coro della Virgo Fidelis dell’Arma dei Carabinieri per il concerto di grandissimo livello proposto alla nostra città. Quella sera del 1974 c’era anche Severino Gazzelloni ad accogliere il Papa: la storia si è intrecciata di nuovo”.

