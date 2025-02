ROCCASECCA, CELEBRATA LA GIORNATA DIOCESANA DEL MALATO CON IL VESCOVO ANTONAZZO E I VOLONTARI DELL’UNITALSI

Il Sindaco Sacco: “Grazie per aver scelto la nostra città per questa importante ricorrenza. La vicinanza nei riguardi di coloro che soffrono è un dovere di umanità. I volontari Unitalsi sono un esempio per tutti noi”.

Si è celebrata a Roccasecca, presso la chiesa di Santa Maria assunta, l’annuale festa diocesana del malato, in occasione della ricorrenza della Madonna di Lourdes.

A celebrare la funzione sacra, il Vescovo della diocesi di Sora-Cassino-Aquino e Pontecorvo, monsignor Gerardo Antonazzo, insieme ai sacerdoti di Roccasecca, monsignor Giandomenico Valente, don Xavier Radanaday e don Danilo Di Nardi.

In chiesa erano presenti i volontari dell’Unitalsi, nelle loro caratteristiche uniformi, che hanno accompagnato diversi persone che soffrono di patologie e problematiche

Presenti anche le istituzioni locali, a partire dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, con il vicesindaco Valentina Chianta, il presidente del Consiglio comunale Giuseppina Iannotta e il Comandante della Stazione dei carabinieri, il maresciallo Angelo Iodice.

Al termine della funzione sacra, nella quale è stato ribadito l’alto valore del servizio prestato nei riguardi di chi soffre, si è tenuto un momento conviviale nell’annessa sala attigua alla chiesa.

“Voglio ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo Antonazzo per avere scelto la nostra città per celebrare una ricorrenza così importante – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – grazie anche ai nostri sacerdoti e soprattutto ai volontari dell’Unitalsi che mettono a disposizione il loro tempo e e le loro energie per i più bisognosi. Sono un esempio per tutti noi, perché la vicinanza nei riguardi di coloro che soffrono è un dovere di umanità e un diritto per le persone malate”.