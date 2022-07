Roccasecca candidata alla Capitale Italiana della Cultura 2025, Quadrini: “una grande opportunità per tutto il territorio”

L’amministrazione comunale di Roccasecca, ha presentato, ieri, nella parte alta della città, il progetto che vede Roccasecca candidata alla Capitale Italiana della Cultura 2025. Tra le istituzioni del territorio presenti, anche il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, che in una nota dichiara quanto questo progetto sia importante per tutto il territorio – “Questa è una grande occasione per Roccasecca ma anche per tutto il territorio dell’intera Provincia di Frosinone. Il coinvolgimento e il confronto con le forze politiche locali, affinche si contribuisca a trovare una linea comune di sviluppo socio-economico di tutto il territorio del Basso Lazio, è una cosa importantissima.” Continua Quadrini – “Faccio i miei complimenti al Sindaco, Giuseppe Sacco, e a tutta la sua amministrazione per aver dato, in un momento così delicato, la speranza che, attraverso la valorizzazione storico culturale e lo sviluppo delle risorse di una città, si possa avere una ripresa dal punto di vista economico.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati