Roccasecca, bilancio positivo per la rassegna culturale “La Caprilesiana”

Cinque serate con protagonisti i libri e gli autori: Fernando Riccardi, Bruno Galasso, Maurizio Esposito, Paola Caramadre e Pompeo Di Fazio

Si è conclusa a Roccasecca la rassegna “La Caprilesiana”, il contenitore culturale organizzato dall’associazione “Le Tre Torri” di Fernando Riccardi e pensato dallo scrittore Alessandro Marcuccilli. Un esperimento, come l’hanno definito gli organizzatori, per fare cultura in maniera diversa.

Cinque appuntamenti, cinque serate diverse, ognuna con un tema specifico per presentare libri e discutere di attualità, di filosofia, di storia e di altro ancora. E la gente ha risposto presente, con grande partecipazione, interagendo con gli autori che hanno illustrato i loro lavori: Fernando Riccardi, “Brigantaggio post unitario – una storia tutta da scrivere”; il professor Maurizio Esposito; Bruno Galasso, autore del libro “Le stagioni della solitudine”; Paola Caramadre, con “Un altro presente”; Pompeo Di Fazio, con “Aboliamo la Juventus – proposta per la rinascita dell’Italia”.

La manifestazione si è avvalsa dei patrocini del Comune di Roccasecca e della Provincia di Frosinone ed è stata arricchita da una mostra fotografica curata da Jessica Rea.

“Non possiamo che ritenerci soddisfatti – hanno dichiarato gli organizzatori – la Caprilesiana è stata una scommessa e un esperimento per cercare di dimostrare come c’è voglia di cultura, fatta in maniera semplice e leggera, partecipata con il pubblico. Un esperimento vincente. Un piccolo contributo alla causa di Roccasecca capitale italiana della cultura. Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, al Comune di Roccasecca, alla Provincia, ai tanti volontari e al pubblico che è sempre accorso alle nostre proposte. Grazie infine agli autori dei libri, i veri protagonisti della manifestazione”.

COMUNICATO STAMPA