Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Roccasecca, dove una Opel Crossland si è ribaltata mentre percorreva via Minonno. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due giovani, entrambi a bordo del veicolo al momento del sinistro.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada per poi capovolgersi. L’impatto ha attirato l’attenzione di diversi automobilisti e residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cassino, che hanno provveduto a estrarre i due ragazzi dalle lamiere del veicolo. Fortunatamente, nonostante la dinamica e la gravità apparente dell’incidente, i giovani non hanno riportato ferite serie, ma sono apparsi visibilmente sotto choc.
Entrambi sono stati sottoposti alle cure del personale sanitario, intervenuto per accertamenti e per escludere eventuali conseguenze non immediatamente riscontrabili. Le loro condizioni, al momento, non destano preoccupazione.
Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La viabilità nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo.
L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della prudenza alla guida, soprattutto lungo tratti urbani dove anche una minima distrazione può avere conseguenze potenzialmente gravi.
Roccasecca, auto si ribalta in via Minonno: due giovani estratti dalle lamiere
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Roccasecca, dove una Opel Crossland si è ribaltata mentre percorreva via Minonno. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due giovani, entrambi a bordo del veicolo al momento del sinistro.