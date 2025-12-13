Roccasecca, auto si ribalta in via Minonno: due giovani estratti dalle lamiere

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Roccasecca, dove una Opel Crossland si è ribaltata mentre percorreva via Minonno. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due giovani, entrambi a bordo del veicolo al momento del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada per poi capovolgersi. L’impatto ha attirato l’attenzione di diversi automobilisti e residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cassino, che hanno provveduto a estrarre i due ragazzi dalle lamiere del veicolo. Fortunatamente, nonostante la dinamica e la gravità apparente dell’incidente, i giovani non hanno riportato ferite serie, ma sono apparsi visibilmente sotto choc.

Entrambi sono stati sottoposti alle cure del personale sanitario, intervenuto per accertamenti e per escludere eventuali conseguenze non immediatamente riscontrabili. Le loro condizioni, al momento, non destano preoccupazione.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La viabilità nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della prudenza alla guida, soprattutto lungo tratti urbani dove anche una minima distrazione può avere conseguenze potenzialmente gravi.

