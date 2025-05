ROCCASECCA, ATTIVITA’ MOTORIA NELLA PISCINA COMUNALE PER GLI STUDENTI DEL TEMPO PIENO DELLA PRIMARIA

Il Sindaco Sacco: “E’ bello vedere i bambini entusiasti nel mostrare le capacità acquisite”

Si è rivelata una scelta giusta quella voluta dall’amministrazione comunale di Roccasecca, di concerto con il locale istituto omnicomprensivo.

In questi giorni sono iniziati, infatti, i saggi di fine anno del progetto pilota del corso di nuoto rivolto agli alunni della scuola primaria che frequentano il tempo pieno.

Il corso, della durata di un’ora a settimana, oltre a promuovere la pratica sportiva, è stata anche un’attività inclusiva poiché i destinatari sono stati sia gli alunni normodotati che quelli diversamente abili, in quanto, presso la piscina di Roccasecca, l’amministrazione comunale ha predisposto l’installazione degli ausili necessari per permettere a tutti di utilizzarla.

Presenti alle esibizioni di fine anno, che continueranno anche nei prossimi giorni, il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, il vicesindaco Valentina Chianta e l’assessore Ivan Cerrone.

“Siamo felici di proporre collaborazioni e attività agli alunni delle nostre scuole – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – ogni attività in più è un seme gettato che sicuramente farà germogliare una nuova capacità, un nuovo interesse, una ulteriore abilità nei nostri giovani. Abbiamo una struttura bellissima come la piscina comunale, abbiamo un gestore di qualità e adesso, grazie alla rinnovata collaborazione con la scuola, possiamo mettere in atto quelle progettualità che da tempo erano state programmate. Vedere i bambini contenti, entusiasti nel poter dimostrare le abilità acquisite, è il risultato più bello”.

“Per il prossimo anno – ha aggiunto l’assessore Valentina Chianta – questo progetto diventerà stabile, perché ha ottenuto un grande apprezzamento. Grazie all’Istituto Omnicomprensivo, al dirigente, professor Tubiello, a tutti gli insegnanti, in testa le referenti dei singoli plessi e la Vice Preside che, nel condividere le finalità della proposta, hanno investito molte energie nell’organizzazione di questa nuova e preziosa esperienza formativa che unisce sport, educazione e socializzazione. E un grazie anche al gestore della nostra piscina comunale che non ha esitato a fornire personale qualificato ad ogni esigenza dei piccoli nuotatori”.