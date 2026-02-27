ROCCASECCA, APPROVATO IL DECIMO BILANCIO DI PREVISIONE DEL SINDACO SACCO

Conti in ordine, senza aumentare le tasse. Risorse per scuole, impianti sportivi, manutenzione, sociale e turismo. Il primo cittadino: “Sarà l’anno della valorizzazione del territorio attraverso l’impiantistica sportiva”

Parere favorevole al bilancio di previsione 2026 del Comune di Roccasecca dalla maggioranza del sindaco Giuseppe Sacco. Si tratta del decimo bilancio di previsione dell’era Sacco alla guida dell’ente. Nel documento contabile approvato in sede consiliare è garantito sia l’equilibrio contabile, senza aumentare le tasse e le tariffe comunali, sia l’attenzione e la cura per il territorio e il suo sviluppo.

“Un ringraziamento voglio rivolgerlo ai miei consiglieri, alla struttura amministrativa e a tutti i dipendenti del Comune di Roccasecca – ha detto il sindaco – il bilancio è uno dei passaggi fondamentali dell’attività di un ente locale. Si tratta come sempre di un bilancio equilibrato, dove ogni passo è calibrato rispetto alle necessità del territorio e alla capacità di spesa. E’ il decimo bilancio di previsione della mia esperienza alla guida del Comune: di strada ne abbiamo fatta tanta e i risultati si vedono”.

“Ancora una volta – aggiunge Sacco – non aumentiamo né le tasse né le tariffe e questo è un dato importante, fondamentale e non scontato. La crisi economica in corso, gli aumenti dei costi dell’energia sono fattori che possono incidere. Abbiamo cercato di contenerli per venire incontro ai cittadini e alle famiglie”.

Oltre all’aspetto contabile, nel bilancio sono previsti tanti interventi per la città: cura del territorio, attenzione alle strade, all’ambiente, al sociale e al commercio, ma soprattutto alla vera novità di questi dieci anni per la città: la crescita esponenziale del turismo.

“Sono i numeri a certificarlo – ha detto ancora Sacco – in particolare rispetto al dato dei B&B: dodici nuove aperture nel biennio 2024-25, sicuramente sull’onda della candidatura a Capitale italiana della cultura, del Triennio tomistico, del potenziamento dei cammini, della valorizzazione del brand Roccasecca”.

“Ora – conclude Sacco – vogliamo aggiungere un altro tassello: quello dell’impiantistica sportiva che sicuramente arricchisce la nostra vocazione all’accoglienza. Stiamo per mettere a disposizione della città un nuovo campo da calcio che è un gioiello, stiamo per completare la pista di atletica. Strutture che si aggiungono alle due piscine e a un ulteriore campo di calcio in via di sistemazione. Insomma, Roccasecca da questo punto di vista si candida ad essere un riferimento per la pratica sportiva nel territorio. E questo, come dimostrano tante realtà e soprattutto diversi autorevoli studi, ha delle ricadute a livello di economia, oltre a venire incontro alle esigenze di giovani e amanti della pratica sportiva”.