ROCCASECCA, APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

Conti in ordine, senza aumentare le tasse. Risorse per scuole, impianti sportivi, manutenzione, sociale e turismo.

Via libera agli interventi di rigenerazione urbana e recupero edilizio.

Via libera da parte della maggioranza al bilancio di previsione 2025 del Comune di Roccasecca. Nel documento contabile approvato dall’amministrazione guidata da Giuseppe Sacco in sede consiliare è garantito sia l’equilibrio contabile dell’ente senza aumentare le tasse e le tariffe comunali, sia l’attenzione e la cura per il territorio e il suo sviluppo.

“Voglio ringraziare i miei consiglieri, la struttura amministrativa e tutti i dipendenti del Comune di Roccasecca – ha detto il sindaco – il bilancio è uno dei passaggi fondamentali dell’attività di un ente locale. Si tratta come sempre di un bilancio equilibrato, dove ogni passo è calibrato rispetto alle necessità del territorio e alla capacità di spesa”.

“Ancora una volta – aggiunge Sacco – non aumentiamo né le tasse né le tariffe e questo è un risultato importante, non scontato. La crisi economica in corso, gli aumenti dei costi dell’energia sono fattori che possono incidere. Abbiamo cercato di contenerli per venire incontro ai cittadini e alle famiglie”.

Oltre all’aspetto contabile, nel bilancio sono previsti tanti interventi per la città: dal sostegno ai più deboli, all’attenzione per ambiente e turismo, alla cura del territorio e del patrimonio immobiliare scolastico.

“E’ proprio di questi giorni – spiega il sindaco – l’inaugurazione della sala polivalente della Primaria Capoluogo; sono partiti i lavori per il nuovo asilo nido, siamo sul pezzo per la manutenzione costante di tutte le scuole e delle strutture annesse. Il vero fiore all’occhiello però è rappresentato dall’impiantistica sportiva e dalla realizzazione di una vera e propria cittadella dello sport in via Scalpello. Abbiamo in bilancio le risorse per il nuovo campo da calcio in erba sintetica, per la pista di atletica. Arricchiremo l’offerta con campo da tennis, da padel e un parco. Insomma, un piccolo gioiello per gli appassionati e soprattutto per i ragazzi”.

Tra le opere previste, inoltre, il rifacimento del piazzale della stazione ferroviaria e l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche.

Spazio anche alla valorizzazione turistica del territorio, nel solco di quanto già avviato, in particolare per le attività legate a San Tommaso d’Aquino e alla promozione dei cammini.

Il Consiglio comunale ha anche approvato gli atti propedeutici all’adozione degli strumenti e delle disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio.

“Uno strumento – ha concluso il sindaco di Roccasecca – per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per consentire interventi di miglioramento o di adeguamento urbanistico”.