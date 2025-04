ROCCASECCA, APPROVATA LA DELIBERA A TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale di Roccasecca ha approvato, all’unanimità, la delibera avente ad oggetto l’atto di indirizzo per la tutela del territorio comunale da impianti di produzione energetica mediante trattamento di qualsiasi materia e/o rifiuto e/o scoria, anche di origine agricola.

L’approvazione unanime del documento, oggetto di partecipata discussione in aula, segna un passaggio fondamentale per ribadire con chiarezza la linea politica e amministrativa dell’Amministrazione Comunale: la difesa dell’ambiente, del paesaggio e della salute pubblica viene prima di ogni altro interesse.

Nel corso del dibattito consiliare, la maggioranza ha inteso ristabilire la verità sui fatti che hanno condotto alla redazione e all’approvazione della delibera, rispondendo punto per punto alle ricostruzioni distorte e strumentali circolate nelle ultime settimane. È stato chiarito che, sin dal primo momento, gli uffici comunali hanno agito con rigore, correttezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti, attivando tutte le verifiche necessarie in merito all’istanza ricevuta per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano.

Il Sindaco ha ricordato le battaglie del passato, la menzione ricevuta nel volume edito nel 2002 dal Ministero dell’Ambiente “sull’illegalità e la criminalità nell’ambiente e nelle province del Lazio” per le lotte sulla discarica chiusa nel 2021 ed ha sottolineato le azioni già intraprese in questi giorni per il tramite del ruolo assunto in ANCI -che lo vede responsabile nazionale con delega all’ambiente – per garantire il riordino a livello normativo delle procedure PAS che riguardano gli impianti di produzione di energia come quello che si vuole realizzare a Roccasecca.

È stato infatti conferito mandato al Sindaco per avviare un’interlocuzione con le autorità sovraordinate, affinché si giunga a una regolamentazione più chiara e stringente sul tema dell’iter autorizzatorio degli impianti energetici.

“Si tratta di un atto di verità, trasparenza e responsabilità istituzionale. Non ci sono ambiguità: la nostra amministrazione è, e continuerà ad essere, in prima linea per la difesa dell’ambiente e del nostro territorio e nessuno deve permettersi di farci la morale su un tema che ci ha visti coinvolti con enorme sacrificio in passato”, ha dichiarato il Sindaco a margine dell’approvazione.

L’Assessore all’Ambiente ha aggiunto: “Questa delibera rappresenta una scelta di coerenza e serietà. Abbiamo il dovere di proteggere un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo in termini ambientali. Oggi abbiamo ribadito con forza che lo sviluppo non può avvenire a scapito della salute pubblica e del paesaggio. Siamo orgogliosi di questo voto che conferma una volontà politica forte e condivisa.”

L’Amministrazione Comunale ribadisce infine il proprio impegno costante, determinato e incessante al fianco dei cittadini e dei comitati che ogni giorno si battono per un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso del bene comune”.