Roccasecca, altro cantiere al via: lavori alla Salvo D’Acquisto

Il sindaco Sacco: “Nella nostra visione di città futura, grande attenzione è riservata alle scuole”

Un altro cantiere al via a Roccasecca nell’ambito della programmazione messa in campo dall’amministrazione del sindaco Sacco. Sono partiti i lavori di sistemazione della scuola elementare Salvo D’Acquisto allo Scalo.

Molteplici gli interventi previsti: efficientamento energetico della struttura, attivazione dell’impianto fotovoltaico, sostituzione della caldaia e valvole termostatiche, sistemazione dell’impianto idraulico.

L’inizio dei lavori arriva a poca distanza di tempo dall’avvio anche del cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido da sessanta posti.

“Possiamo dire che continua il nostro impegno a favore dei giovani – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – stiamo attuando un importante programma di modernizzazione delle nostre strutture scolastiche. Al termine avremo scuole moderne, funzionali, nel rispetto dell’attenzione all’ambiente e con nuovi servizi. Sono molto felice dell’avvio dei lavori alla Salvo D’Acquisto perché l’edificio necessitava di lavori di sistemazione: ora lo stiamo facendo”.

“L’attenzione al patrimonio scolastico è il frutto di una precisa visione della città: una città che vuole credere in una formazione di qualità in aule e strutture moderne per garantire ai nostri figli di studiare e di crescere nel migliore dei modi”.

COMUNICATO STAMPA