Roccasecca, allerta maltempo: chiuso il ponte sul Melfa, verifiche sulle criticità del territorio

Come previsto dal sistema meteo regionale, sul territorio comunale di Roccasecca sono in corso forti e persistenti precipitazioni. L’Amministrazione comunale ha comunicato l’avvio delle misure di sicurezza previste dal piano di emergenza, con particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico e alla viabilità.

Tra i primi interventi, è stata disposta la chiusura al transito del Ponte sul fiume Melfa, al fine di garantire l’incolumità di cittadini e automobilisti, mentre altre zone sensibili del territorio sono costantemente monitorate per prevenire possibili criticità.

Nelle ultime ore è stata inoltre rimossa una pianta caduta sulla carreggiata lungo la strada per i Pozzi di Caprile, ripristinando la normale circolazione.

Il Comune invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di:

limitare gli spostamenti allo stretto necessario, solo per urgenze e comprovate necessità;

evitare zone vicine a corsi d’acqua, ponti e aree potenzialmente esposte a frane o allagamenti;

prestare attenzione durante la guida e segnalare eventuali situazioni di pericolo.

L’evolversi della situazione sarà costantemente aggiornato in coordinamento con la Protezione Civile Intercomunale Roccasecca – Colle San Magno, attualmente impegnata nelle operazioni di monitoraggio e intervento. L’Amministrazione ha espresso un sentito ringraziamento ai volontari per il prezioso lavoro svolto in queste ore.

🔎 Ulteriori comunicazioni saranno diffuse attraverso i canali ufficiali del Comune.

(Foto Comune di Roccasecca)