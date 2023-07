Roccasecca – Al via il XXVIII Festival Internazionale Severino Gazzelloni con un Concerto di Gala all’insegna dell’Opera

Oggi, Venerdi 28 Luglio alle ore 20:30 in via Roma si terrà la serata iniziale del Festival Internazionale Severino Gazzelloni con la consueta deposizione della corona al busto del Maestro, alla Presenza delle autorità Religiose, Militari e Civili, l’omaggio musicale sarà a cura del flautista Manuel Toma, giovane talento del Conservatorio di Musica “Licinio Refice”di Frosinone, a seguire la Carmen di George Bizet, opera completa in quattro atti, diretta dal Maestro direttore e concertatore Leonardo Quadrini con l’ Orchestra Internazionale della Campania, Coro Giuseppe Verdi, Coreografie Saveria Cotroneo ,Corpo di ballo Centro studi Danza Saveria Cotroneo, Ballerino Solista Giuseppe Protano .

La programmazione del XXVIII Festival Internazionale Severino Gazzelloni ha ancora una volta confermato l’importanza e il grande spessore artistico che la kermesse rappresenta nel panorama musicale dell’intero territorio, il sindaco Avv. Giuseppe Sacco e l’amministrazione comunale da sempre sostengono la rassegna musicale promuovendo il bagaglio storico musicale che ci appartiene. Musica di alto spessore artistico, promozione del territorio e valorizzazione dei giovani talenti, questi gli obiettivi primari che hanno sempre contraddistinto il lavoro del Direttore Artistico prof.ssa Giuseppina Iannotta e dell’Assessore alla Cultura avv. Valentina Chianta che da sempre puntano a promuovere la cultura musicale evidenziando il grande patrimonio che ci identifica.

Tanti gli appuntamenti e collaborazioni, tra cui la Provincia Creativa con un Concerto dedicato alle Donne che si terrà il 13 Agosto in Piazza Risorgimento a Roccasecca scalo.

Appuntamento con “Itinerari d’InCanto” a Colle San Magno l’8 agosto nel quale si eseguiranno alcune delle più belle melodie dall’operetta, alle celeberrime colonne sonore per concludere l’itinerario con le melodie più belle dei classici della musica napoletana.

Il 25 agosto nel piazzale della chiesa di San Tommaso D’Aquino ci sarà il suggestivo “Concerto al Calar del Sole” dedicato alla promozione dei giovani talenti.

Il 9 settembre il concerto di conferimento dei premi Giambattista Creati e Terra di Severino, vedrà l’esibizione di solisti e formazioni nella Piazzetta Medioevale Borgo Castello, luogo caro al Maestro Gazzelloni.

Il 10 settembre nel Palco della Musica Giambattista Creati, il concerto conclusivo a cura della Banda Musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria con un programma di eccezione ed omaggio al M° Creati con alcune delle sue opere più famose.

Un ringraziamento agli Enti, alle aziende e alle attività che sostengono e patrocinano il Festival, un ringraziamento al pubblico che ci segue e che contribuisce alla crescita della cultura musicale del nostro territorio.

COMUNICATO STAMPA