Roccasecca, al via il “Natale delle Meraviglie” con la recita dei bambini dell’asilo nido “Raggi di Sole”

L’evento, che si terrà il 22 dicembre, è rivolto a tutti i bambini e prevede anche l’arrivo di Babbo Natale, la consegna delle letterine e diverse attività di animazione

Saranno proprio i bambini a inaugurare le iniziative del “Natale delle Meraviglie” di Roccasecca. Bambini protagonisti e destinatari del primo evento in programma venerdì 22 dicembre, a partire dalle ore 15,30, presso la Sala Israele della Casa pastorale di Roccasecca Scalo.

La Casa pastorale sarà il teatro dove andrà in scena la recita dei piccoli alunni dell’asilo nido comunale “Raggi di Sole”, alla quale stanno lavorando da tempo le educatrici della struttura insieme con i baby attori.

L’evwnto, rivolto a tutti i bambini di Roccasecca, sarà preceduta dai saluti del sindaco Giuseppe Sacco e proseguirà con altre iniziative. Ci sarà infatti tutto uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con l’arrivo di Babbo Natale e la consegna delle letterine, le letture animate a cura di Davide Fischanger de “I Gatti Ostinati” e un ricco buffet.

“Iniziamo dai bambini – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sacco – uno spettacolo realizzato dall’asilo nido Raggi di Sole che rappresenta una struttura modello della nostra offerta di servizi per l’infanzia. Ma la manifestazione è per tutti i bambini di Roccasecca visto che si svolgeranno anche altri eventi collaterali. Un momento di divertimento e un’occasione per scambiarci gli auguri”.

