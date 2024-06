Roccasecca, al via il cantiere per il nuovo asilo nido

Sorgerà in via Lazio, sarà finanziato con i fondi del PNRR e sarà a disposizione di 60 bambini.

Il sindaco Sacco: “Fino a qualche anno fa questi servizi non esistevano nella nostra città: ora saranno due, dopo quello inaugurato nel 2019″.

E’ stato avviato ufficialmente il cantiere che porterà alla realizzazione di un nuovo asilo nido a Roccasecca. La struttura, finanziata con le risorse del PNRR, sorgerà in via Lazio, vicino all’attuale scuola dell’infanzia, creando una sorta di polo per la formazione dei bambini.

Dopo il completamento dell’iter necessario all’inizio dei lavori, finalmente sono iniziati gli interventi. Il nuovo asilo avrà un numero di posti pari a sessanta e affiancherà quello presente su via Piave, sempre inaugurato durante il mandato del sindaco Giuseppe Sacco.

“Sono tante le cose inserite negli ultimi anni nell’agenda di una città che oggi, per quanto riguarda i più giovani, vanta di nuovo una biblioteca, una piscina coperta e una scoperta e presto anche un impianto di atletica – ha spiegato il primo cittadino Giuseppe Sacco – Quando terminerà la mia esperienza da sindaco, guardando indietro e ripensando alle cose belle fatte, sicuramente un posto speciale sarà riservato all’apertura di questi servizi. Abbiamo toccato con mano l’utilità dell’asilo inaugurato nel 2019, perché risponde appieno alle esigenze dei bambini e dei genitori e sono queste le reali politiche a sostegno della famiglia che necessitano”.

“Questa bella notizia – ha aggiunto Sacco – è l’occasione ancora una volta per ribadire come il vero cambiamento del paese implica un cambiamento dal basso, nel quale sono protagonisti gli enti locali. L’asilo, la mensa, il parco giochi, la piscina, la biblioteca, la pista di atletica, così altri servizi del genere, sono richieste primarie per le comunità locali, i cittadini le chiedono a noi amministratori locali che spesso dobbiamo fare i conti con le poche risorse, a fronte di responsabilità e incombenze assolute. Ecco, noi siamo pronti ad assumerci tutte le responsabilità del caso, ma a patto che si possa operare realmente rispetto al contesto dove viviamo, a partire dalle grandi opere come per la manutenzione ordinaria, anche questo una priorità che va garantita con trasferimenti di fondi più adeguati”.

“Il mio augurio, infine, è che l’asilo venga realizzato in tempi certi, il Comune di Roccasecca ha fatto tutto quello che era di sua competenza. Sentire ancora parlare di intoppi nelle erogazioni delle tranche del PNRR è avvilente per chi ha lavorato con impegno e velocemente per presentare un progetto, presentarlo fatto bene e ottenere il finanziamento. L’auspicio è che vada tutto liscio”.

