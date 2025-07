ROCCASECCA, AL PROFESSOR GIOVANNI VENTIMIGLIA L’ONORIFICENZA SAN TOMMASO DELL’VIII CENTENARIO DELLA NASCITA DEL DOTTORE ANGELICO

All’llustre studioso del pensiero tomistico il riconoscimento dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco Sacco: “Grazie al lavoro del professore, Tommaso, e la città di Roccasecca, continuano a parlare al mondo”.

Emozione e soddisfazione per il professor Giovanni Ventimiglia, il più importante studioso e divulgatore del tomismo della contemporaneità.

Abituato a frequentare le aule e le cattedre di tutto il mondo, aver ricevuto l’Onorificenza San Tommaso nella Sala Consiliare di Roccasecca lo ha fatto quasi commuovere.

“Studio San Tommaso da quando avevo sedici anni – ha detto il cattedratico – per me è bellissimo essere nei luoghi dove è nato e verso i quali ho indirizzato da anni i miei approfondimenti. Sono felice di essere nella terra di chi chiamo confidenzialmente Tommy”.

Queste le parole che hanno scatenato l’applauso dei presenti alla cerimonia organizzata dal Comune di Roccasecca, alla quale erano presenti diverse autorità religiose, civili e militari.

A consegnare nelle mani del professor Ventimiglia il preziosi riconoscimento il sindaco Giuseppe Sacco: “E’ per me un’emozione speciale essere il sindaco che conferisce l’onorificenza San Tommaso nell’anno dell’ottocentesimo anniversario della nascita proprio a Roccasecca del grandissimo Dottore Angelico. Anche a nome di Roccasecca e dei roccaseccani, non posso che ringraziare il professor Ventimiglia perché attraverso il suo impegno, le sue ricerche, i suoi libri, Tommaso D’Aquino continua a parlare al mondo ancora oggi. E con lui, tutta la città di Roccasecca. E Tommaso di cose da dire agli uomini ne ha veramente tante”.

Ad aprire la cerimonia il vicesindaco e assessore alla cultura Valentina Chianta: “Una bellissima giornata per la nostra città, il 18 luglio è l’anniversario della canonizzazione di Tommaso d’Aquino avvenuta nel 1323. Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione con un ospite così importante e prestigioso proprio per solennizzare al meglio la ricorrenza”.

Presente all’evento anche il professor Paolo Verri, manager culturale e curatore del dossier di Roccasecca capitale italiana della cultura 2025.

Ad arricchire la manifestazione la partecipazione della Contessa Gabriella d’Aquino dei Principi di Caramanico, discendente di San Tommaso.

“Un benvenuto nella nostra e nella sua terra” – il saluto dell’Amministrazione di Roccasecca.

L’Onorificenza San Tommaso consegnata al professor Ventimiglia è stata realizzata da un artigiano locale, Giuseppe Parisi.

Le manifestazioni in onore di San Tommaso D’Aquino continueranno con l’inaugurazione della campana monumentale dell’VIII Centenario realizzata dalle Fonderie di Agnone.