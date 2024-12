ROCCASECCA, 400MILA EURO DALLA REGIONE LAZIO PER IL LINO BATTISTA: MANTO IN SINTETICO AL CAMPO NUMERO DUE

Il sindaco Sacco: “Puntiamo a realizzare un complesso sportivo polivalente in via Scalpello: dal calcio, al nuoto all’atletica.

La Regione Lazio ha assegnato quattrocentomila euro al Comune di Roccasecca per il miglioramento dell’impiantistica sportiva: con quella cifra verrà realizzato il manto in sintetico per il campo numero due dello stadio Lino Battista.

L’Amministrazione comunale aveva predisposto un progetto e sottoposto all’attenzione della Regione. Ora il via libera al finanziamento da parte della Regione Lazio.

“Un bel modo di festeggiare il Natale – ha detto il Sindaco Giuseppe Sacco – il potenziamento dell’impiantistica sportiva è una delle nostre priorità. Con questo importante finanziamento riusciremo a realizzare un campo in sintetico sia per le nostre squadre giovanili che per la prima squadra del Roccasecca”.

“Proprio il complesso sportivo di via Scalpello – ha concluso il sindaco – è destinato a diventare un vero e proprio gioiello, perché oltre al calcio e al nuoto, visto che sono presenti due piscine, sarà potenziato con la realizzazione della pista di atletica. Vogliamo che i nostri giovani abbiamo a disposizione strutture moderne perché lo sport può essere un ottimo strumento di educazione e di socializzazione”.