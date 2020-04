Roccagorga (LT) – Offese via Facebook a Lubiana Restaini: la solidarietà di Quadrini.

“Un abbraccio e tutta la mia vicinanza a Lubiana Restaini, Assessore comunale del comune di Roccagorga e Delegata nazionale Anci di Forza Italia, per le offese ricevute su Fb. La volgarità e gli attacchi social non scalfiranno il lavoro politico di chi opera con professionalità, concretezza e genorosità. Troppo spesso questi comportamenti scaturiscono da chi non avendo argomenti politici validi usa il web per la critica, l’offesa e lo stalkeraggio virtuale. Ma sconfiggere l’odio diffuso nella rete è una nostra priorità e l’auspicio è che i colpevoli vengano fuori subito”.Così Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di Forza Italia dopo gli attacchi social anonimi su fb ricevuti in queste ore da Lubiana Restaini Assessore comunale del comune di Roccagorga e Delegata nazionale Anci di Forza Italia e che hanno visto la difesa trasversale della politica.

Ufficio stampa