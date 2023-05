Rocca vede Ministro Fitto: “Incontro costruttivo per il Lazio che ripartirà senza lasciare indietro le fasce deboli”

«Sono molto contento dell’incontro, schietto e soprattutto costruttivo, avuto oggi con il ministro Raffaele Fitto. Abbiamo fatto il punto sullo stato dell’arte dell’attuazione della programmazione europea nel Lazio. Ma ho anche illustrato al ministro le criticità di questo territorio, ereditate dalle precedenti amministrazioni, per intervenire al meglio e porre rimedio. Inoltre, ho ribadito la mia volontà di riservare particolare attenzione alle fasce fragili di questo territorio, a coloro che pagano il prezzo più alto della crisi sociale ed economica di questi anni. Un percorso necessario e incoraggiante per cancellare gli errori del passato.» Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA