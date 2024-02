Rocca, Regione Lazio determinante per la riapertura della Reno dei Medici

«L’Amministrazione regionale esprime soddisfazione per il ritiro dei licenziamenti della Reno De Medici e la riapertura della cartiera di Villa Santa Lucia, nella provincia di Frosinone, con l’avvio della produzione. La positiva risoluzione della cartiera è stata possibile grazie all’ottimo lavoro svolto dal tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel quale la Regione Lazio ha avuto un ruolo determinante. Si tratta di un’importante notizia per la salvaguardia del tessuto economico del territorio e dei livelli occupazionali, dando sicurezza ai lavoratori e alle loro famiglie». Lo dichiara Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA