ROCCA: NESSUNO DEVE SENTIRSI INVISIBILE. LA REGIONE È AL FIANCO DI CHI LOTTA OGNI GIORNO

«Abbiamo approvato una delibera importante: 43 milioni di euro destinati a chi vive condizioni di disabilità gravissima o ha bisogno di assistenza continua. Di questi, oltre 32 milioni saranno impiegati per interventi di assistenza domiciliare e sociosanitaria per le persone con disabilità gravissima, mentre 10,8 milioni andranno a chi, pur non essendo in quella condizione, necessita comunque di un supporto assistenziale elevato. Dietro ogni cifra ci sono volti, famiglie, battaglie quotidiane. Non possiamo permettere che chi affronta tutto questo si senta solo. Questi fondi non sono solo una misura economica: sono una scelta precisa, un’assunzione di responsabilità verso chi è più fragile. La Regione Lazio c’è. Non con promesse, ma con azioni. Nessuno deve sentirsi invisibile, dimenticato, abbandonato. La cura è un dovere morale prima ancora che istituzionale. E noi non ci tireremo mai indietro».Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

