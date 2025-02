ROCCA: «NESSUN CINEMA ATTIVO VERRÀ MAI CHIUSO NELLA NOSTRA REGIONE»

«Visto l’animato dibattito che ha suscitato il tema, vorrei rendere noto l’intenso lavoro che la Regione Lazio sta svolgendo per chiarirne i termini ed evitare che, rappresentazioni non veritiere, si prestino a qualsivoglia tipo di strumentalizzazione, rassicurando anzitutto che per le sale aperte non sarà consentito nessun cambio di destinazione», continua la lettera aperta del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, pubblicata oggi su “Il Messaggero”.«Facendo mia anche la preoccupazione di attori e registi famosi, tra cui Carlo Verdone, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino e di figure internazionali come Martin Scorsese, Steven Spielberg e Francis Ford Coppola, ho riunito i rappresentanti delle associazioni di categoria, insieme ad esperti. A tutti loro ho espresso la mia ferma posizione: nessun cinema attivo verrà mai chiuso nella nostra regione». Ha concluso Rocca.

