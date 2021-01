Rocca Massima, “Comincio da zero” è il nuovo bando di Con i Bambini

“Comincio da zero” è il nuovo bando di Con i Bambini promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori in cui si registra una maggiore necessità. Giunto alla seconda edizione, il bando per la prima infanzia si rivolge a partenariati promossi dal mondo del Terzo settore.

La proposta presentata “Un Girotondo a colori” prevede interventi volti a incrementare e qualificare le possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di età 0-6 anni e delle loro famiglie, in particolare quelle più fragili.

Il progetto grazie alla presenza del piccolo comune di Rocca Massima, che fa parte del distretto socio-sanitario Lt 1, ha una dimensione distrettuale e regionale con la presenza dei Comuni di Bomarzo, Stimigliano.

Il progetto è stato seguito, per la parte di competenza, dall’Ufficio Cultura e Politiche giovanili del Comune ed approvato con apposita deliberazione comunale.

Il Capofila del progetto sono le Acli Provinciali di Latina, i partner del privato sociale sono: Il Regno Incantato di Aprilia, FAP Provinciale di Viterbo, Acli Provinciali di Frosinone, Il Cerchio soc. coop., Scuola Piazza Marconi di Vetralla, Aprilia Sociale aps di Aprilia, C.S.I. Dialogo aps di Aprilia, Flanerie Aps, Lazio Sociale, Aps A Tuttotondo.

Il progetto prevede l’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottando un approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, legali, ecc.) capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie, ampliare l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una presa in carico globale e di welfare comunitario.

Per tali motivi, è stata auspicata l’integrazione dei nuovi servizi educativi con i piani di zona, anche nell’ottica di favorire la loro continuità.

Le iniziative prevedono azioni di sostegno e potenziamento della genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro, e azioni di rafforzamento delle relazioni, del ruolo, delle competenze e delle professionalità di tutti gli attori della “comunità educante” coinvolti nel processo educativo.

Il progetto è stato presentato esclusivamente online, attraverso la piattaforma Chàiros.

Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad un’ulteriore fase di progettazione esecutiva in collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, al termine della quale si procederà all’eventuale assegnazione del contributo.