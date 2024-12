ROCCA: «L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO LANCIA UN SEGNALE: ATTENZIONE ALLE FASCE DEBOLI SENZA PIU INDEBITAMENTI»

«L’approvazione del bilancio della Regione Lazio lancia un segnale molto importante: il debito sta diminuendo. Abbiamo messo in atto una manovra particolarmente significativa, dimostrando ad esempio grande attenzione verso il trasporto pubblico locale, con uno stanziamento record pari a 252 milioni di euro, più altri 10 milioni destinati alla Roma-Giardinetti. Un particolare riguardo lo abbiamo poi riservato alle fasce più deboli della popolazione, stabilendo un aumento dei fondi per il sociale senza precedenti per decine di milioni di euro che andranno a sostanziare tutta una serie di provvedimenti per i disabili e le loro famiglie, e per le malattie mentali. Inoltre, abbiamo stanziato oltre dieci milioni a favore del fondo affitti. Si tratta di tutta una serie di segnali significativi che mi riempiono di particolare soddisfazione. Questa è una Regione che, evitando di indebitarsi, riesce – attraverso una accorta politica del sociale – a fornire maggiori risposte ai bisogni dei suoi cittadini. E non siamo che all’inizio, perché quanto più noi riusciremo a evitare nuovo indebitamento e a mantenere il rigore nella gestione della spesa, tanto più sarà possibile fare la differenza».Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Correlati