ROCCA: «LA RICONFERMA DI ROBERTO OCCHIUTO È UNA VITTORIA DELLA BUONA POLITICA E DELLA CONCRETEZZA»

«Desidero rivolgere a Roberto Occhiuto le mie più sincere congratulazioni per la sua riconferma alla guida della Regione Calabria. Si tratta di un risultato importante, che premia la serietà, l’impegno e la capacità amministrativa dimostrate in questi anni al servizio dei cittadini calabresi. Occhiuto ha saputo affrontare con determinazione le sfide più complesse, dal risanamento della sanità alla valorizzazione del territorio, con una visione chiara e un’azione di governo fondata su responsabilità e competenza. La sua riconferma rappresenta un segnale di fiducia non solo verso la sua persona, ma anche verso una politica che mette al centro i risultati e il bene comune. Sono certo che, con il suo nuovo mandato, proseguirà nel percorso di rilancio e sviluppo della Calabria, rafforzando il lavoro di collaborazione istituzionale con il Governo e con tutte le Regioni italiane. A lui e alla sua squadra va il mio più sincero augurio di buon lavoro: il successo della Calabria è un successo per l’intero Paese».Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

