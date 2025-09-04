Rocca: “Grazie alle forze dell’ordine per aver garantito sicurezza a Viterbo”

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine per l’operazione che ha portato all’arresto di due cittadini turchi armati a Viterbo, poche ore prima della tradizionale festa della Macchina di Santa Rosa. L’intervento tempestivo, condotto con professionalità e straordinaria capacità operativa, ha permesso di neutralizzare un potenziale pericolo e di assicurare lo svolgimento in sicurezza di un evento che rappresenta un simbolo identitario per la città e per tutto il Lazio, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’Umanità».Così, in una nota, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Correlati