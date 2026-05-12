Rocca frena il rimpasto: “Nessuna revoca, gli assessori stanno lavorando bene”

Tensione politica nella maggioranza regionale del Lazio, ma il presidente Francesco Rocca prova a spegnere le voci di un imminente rimpasto in giunta. Intervenendo a margine di un evento a Roma dedicato ai Comuni, il governatore ha chiarito di non avere alcuna intenzione di revocare gli incarichi agli assessori leghisti attualmente in carica.

“L’assessore Pasquale Ciacciarelli ha tutta la mia fiducia”, ha dichiarato Rocca, ribadendo come le eventuali valutazioni sul riassetto della squadra di governo riguardino esclusivamente dinamiche interne alla Lega. “Io non revoco nessuno, sono soddisfatto del lavoro degli assessori”, ha aggiunto il presidente, sottolineando di non avere motivi di critica nei confronti degli attuali componenti dell’esecutivo regionale.

Le parole di Rocca arrivano dopo settimane di indiscrezioni politiche che ipotizzavano un doppio cambio nella quota leghista della giunta, con il possibile ingresso del segretario regionale Davide Bordoni e della deputata pontina Giovanna Miele al posto di Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre.

Uno scenario che potrebbe avere effetti anche sugli equilibri politici nelle province laziali, ma che al momento sembra rallentato dalla linea prudente scelta dal governatore. Rocca ha infatti rivendicato la stabilità della sua squadra e il lavoro svolto dagli assessori, lanciando un messaggio chiaro agli alleati: nessuna accelerazione sul rimpasto, almeno per ora.